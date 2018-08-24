Путепровод на федеральной трассе под Барнаулом отремонтируют к октябрю

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Ремонт путепровода на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" под Барнаулом будет завершен к октябрю, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Упрдор "Алтай".

Речь идет об объекте на 203-м километре "Чуйского тракта" в Первомайском районе.

Подрядная организация приступила к ремонту в августе и по графику должна закончить его в конце сентября. На путепроводе протяженностью 80 метров заменят деформационные швы и ограждения безопасности.

Отметим, что на время проведения работ движение по путепроводу организуют по одной стороне дороги. В данный момент открыта левая полоса.