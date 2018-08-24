Жительница Алтая закопала в огороде новорожденного ребенка

31-летняя жительница Троицкого района Алтайского края обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка сразу же после родов, сообщает региональный СК.

По данным следствия, обвиняемая не состояла на учете по беременности и родам в учреждении здравоохранения и в конце мая 2018 года, находясь в доме, родила живого ребенка. Не желая оставлять девочку, она закопала ее тело в огороде.

В ходе предварительного следствия женщина вину признала в полном объеме. Она заявила, что на преступление ее подтолкнуло тяжелое материальное положение и наличие на иждивении троих малолетних детей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.