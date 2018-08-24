Пианист из России Иван Бессонов, которому 16 лет, стал победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

"Россию представлял финалист конкурса "Синяя птица" телеканала "Россия 1" Иван Бессонов. Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом на международный конкурс Евровидение: в 2006 году победителями детского "Евровидения" стали сестры Толмачевы, а в 2008-м — Дима Билан", — рассказали в пресс-службе ВГТРК.

Всего в конкурсе, проходившем в Эдинбурге, принимали участие музыканты из 18 стран.