Фото: ФК "Оренбург"

Стало известно, с кем "Динамо-Барнаул" сыграет в 1/16 финала Кубка России, куда пробилось после сенсационной победы над командой "Томь". 24 августа в Москве в Доме футбола состоялась жеребьёвка. На этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Российской премьер-лиги. По результатам жеребьёвки соперником барнаульского "Динамо" станет "Оренбург". Матч пройдёт 26 или 27 сентября в Барнауле на стадионе в Барнауле.

В этом сезоне после четырех матчей в чемпионате России оренбургская команда идёт на третьем месте в турнирной таблице.

Напомним, барнаульский клуб вышел в следующий раунд турнира победив в 1/32 финала в серии пенальти томскую "Томь". Барнаульское "Динамо" сыграет в 1/16 финала в четвертый раз в своей истории.