Компания "Росводоканал Барнаул" принимает участие в IX конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения "Мастер-2018, который стартовал в Омске. Среди участников также команды из Омска, Тюмени, Оренбурга, Воронежа и Краснодара. В качестве приглашенных гостей – сборные водоканалов Санкт-Петербурга и Петропавловска (Казахстан).

Отмечается, что основная задача конкурса профмастерства – это повышение профессионального мастерства работников, внедрение лучших практик, повышение престижа рабочих профессий и в конечном итоге – повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Участники соревнуются в пяти номинациях:

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;

Лучшая бригада аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях;

Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях;

Лучший электрогазосварщик.

Команды ждут испытания на проверку теоретических знаний и практических навыков работы. Задания для конкурсантов максимально приближены к реальным условиям работы. Им предстоит ликвидировать повреждение трубопровода в грунте без отключения водоснабжения, искать замаскированные чугунные люки, собрать и разобрать водоразборную колонку. Особое внимание при оценке работы будет уделяться соблюдению техники безопасности и культуре производства.

"Участие в профессиональном конкурсе – это всегда возможность приобрести новый опыт, знания, посмотреть на свою работу со стороны, понять значимость деятельности водоканала в жизни любого города и насколько важно каждому сотруднику выполнять свою работу максимально профессионально. И, конечно, это всегда чувство гордости и ответственности за свое предприятие. Думаю, что наши специалисты покажут максимум своих возможностей, и это по достоинству оценят судьи и болельщики", — отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.