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Теплый день с дождями и грозами прогнозируют в Алтайском каре в субботу, 25 августа.

"В отдельных районах кратковременный дождь, гроза, в утренние часы местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры составят +25...+30 градусов, в западных районах будет +20...+25 градусов. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле в конце дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температуры в краевой столице составят +25...+27 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Также в крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.