О том, что школы Алтайского края полностью готовы к началу учебного года, в пятницу, 24 августа, заявил врио главы региона Виктор Томенко.

"Есть школы, где проводятся плановые работы. Они частично допущены к работе, и в них будут продолжать ремонт в помещениях, не задействованных в работе со школьниками, — в отдельно стоящих спортивных залах, на фасадах зданий и так далее. Но это единичные примеры. В целом муниципальные межведомственные комиссии уже завершили свою деятельность, школы допущены к работе в новом учебном году", — заявил Томенко.

В новом учебном году 1 сентября за парты сядут более 266 тысяч детей в 1114 школах. В первый класс пойдут более 29,6 тысячи учеников.

В целом в 2018 году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделено более 4,3 миллиарда рублей.

Также Томенко заявил, что в новом учебном году в крае продолжат все федеральные программы в образовании.

"Кроме того, продолжим реализовывать и развивать приоритетные направления нашей работы. Образование — одно из важных направлений работы по поручениям, данным в майском указе президента о национальных приоритетах и стратегических задачах развития страны до 2024 года. Будет сформирован обновленный национальный проект. Он будет опираться на программы и проекты, которые разработают в регионах, в том числе и у нас в Алтайском крае", — отметил врио главы региона.