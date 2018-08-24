Все по правде: масштабную реконструкцию битвы за Днепр проведут на Алтае

Жителей Шипуново просят не пугаться: в окрестностях села 25 августа будут раздаваться взрывы и стрельба, а также будет двигаться военная техника и солдаты. В субботу на косогоре при въезде в село состоится масштабная реконструкция Днепровской битвы 1943 года. Такой в Алтайском крае еще не было. А, возможно, не было и во всей Сибири. Участие в реконструкции примут бойцы военно-исторических клубов из Томска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Бердска, Новоалтайска и других районов Алтайского края. К битве будут допущены только специально обученные люди, говорят организаторы.

В августе 2018 года исполняется 75 лет начала операции по форсированию Днепра и освобождению левобережной Украины. В этой масштабной битве были задействованы четыре миллиона человек, а ширина фронта достигла 750 км. Само сражение началось 25 августа и длилось около четырех месяцев. Принимали участие в этом сражении и сотни тысяч сибиряков, в том числе — и жители Алтайского края. В том числе — и шипуновцы. Восемь жителей Шипуновского района были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо — посмертно. Десятки награждены орденами и медалями. Сотни погибли.

В районном музее хранятся личные вещи участников этого сражения. Чтут шипуновцы и подвиги своих героев.

Игнат Рукин14 октября 1943 года на левом берегу Днепра около села Перевалочная оставшись без ног, погибая на поле боя, командир боевого расчета Игнат Рукин открыл отсечный огонь по врагу. Он один сумел уничтожить почти весь взвод автоматчиков противника. Фашистский танк подошедший сзади оборвал жизнь алтайского воина. 12 декабря Рукину присвоено звание героя СССР посмертно.

Идея провести реконструкцию сражения родилась год назад и принадлежит она руководителю военного клуба "Боевая колесница" Владимиру Малахову. Поддержали идею и в администрации района.

"Военно-историческая реконструкция это немного не то, что чаще всего представляют себе обыватели. Это не игра в войнушку. Это реконструкция одного отдельно взятого боя в истории Великой Отечественной войны. Есть специально подготовленные люди, они находят в истории войны такой бой. А реконструкторы его пытаются восстановить подетально, с мельчайшими подробностями. Конечно, в меру возможности. Соблюдая звания, а иногда даже фамилии бойцов и командиров, которые принимали участие в бою", — рассказывает Малахов.

Перед началом сражения организаторы развернут на косогоре настоящий военный лагерь. А на поле боя, как и положено, будут окопы, взрывы, стрельба. Территория поля боя будет ограждена от зрителей, а чтобы те не подходили слишком близко, будут смотреть волонтеры. По словам организаторов, принять участие в реконструкции сражения желали очень многие жители района. В их числе — внуки и правнуки тех, кто сражался на Днепре. Взяли не всех.

"Там, действительно, небезопасно. Будут разрывы. У нас патронов только около 4 000" — поясняет Владимир Малахов.

В сражении будет участвовать и настоящая действующая техника, как советских войск так и немецких захватчиков. В том числе самоходно-артиллерийская установка САУ Marder 38T производства Германии. По словам Малахова, у нее еще сохранилась платформа 1944-го года. А где взяли технику, организаторы пока держат в секрете.

"Техника будет ездить и стрелять по полной", — пообещал руководитель военного клуба.

Все участники будут одеты в обмундирование, полностью соответствующее той эпохи. Форму специально изготавливали на заказ. Будет соответствовать времени и оружие, которое будет в руках у "воинов".

Ну а кроме самого сражения зрители смогут услышать и песни военных лет в исполнении творческих коллективов района.

За все годы Великой Отечественной войны из Шипуновского района ушли на фронт 14 тысяч человек — почти половина населения района. Домой вернулись меньше половины.

Когда пройдет реконструкция: 25 августа. Начало мероприятия в 14-00 на косогоре в районе бывших дач около Шипуново.

Сам бой начнется в 16-30.