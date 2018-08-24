Пятница, 24 Август, 19:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,79
€ 78,41
448480
23°
Обь
143см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Все по правде: масштабную реконструкцию битвы за Днепр проведут на Алтае

, ИА "Амител"
Жителей Шипуново просят не пугаться взрывов в предстоящую субботу

Жителей Шипуново просят не пугаться: в окрестностях села 25 августа будут раздаваться взрывы и стрельба, а также будет двигаться военная техника и солдаты. В субботу на косогоре при въезде в село состоится масштабная реконструкция Днепровской битвы 1943 года. Такой в Алтайском крае еще не было. А, возможно, не было и во всей Сибири. Участие в реконструкции примут бойцы военно-исторических клубов из Томска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Бердска, Новоалтайска и других районов Алтайского края. К битве будут допущены только специально обученные люди, говорят организаторы.

В августе 2018 года исполняется 75 лет начала операции по форсированию Днепра и освобождению левобережной Украины. В этой масштабной битве были задействованы четыре миллиона человек, а ширина фронта достигла 750 км. Само сражение началось 25 августа и длилось около четырех месяцев. Принимали участие в этом сражении и сотни тысяч сибиряков, в том числе — и жители Алтайского края. В том числе — и шипуновцы. Восемь жителей Шипуновского района были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо — посмертно. Десятки награждены орденами и медалями. Сотни погибли.

В районном музее хранятся личные вещи участников этого сражения. Чтут шипуновцы и подвиги своих героев.

Игнат Рукин14 октября 1943 года на левом берегу Днепра около села Перевалочная оставшись без ног, погибая на поле боя, командир боевого расчета Игнат Рукин открыл отсечный огонь по врагу. Он один сумел уничтожить почти весь взвод автоматчиков противника. Фашистский танк подошедший сзади оборвал жизнь алтайского воина. 12 декабря Рукину присвоено звание героя СССР посмертно.

Идея провести реконструкцию сражения родилась год назад и принадлежит она руководителю военного клуба "Боевая колесница" Владимиру Малахову. Поддержали идею и в администрации района.

"Военно-историческая реконструкция это немного не то, что чаще всего представляют себе обыватели. Это не игра в войнушку. Это реконструкция одного отдельно взятого боя в истории Великой Отечественной войны. Есть специально подготовленные люди, они находят в истории войны такой бой. А реконструкторы его пытаются восстановить подетально, с мельчайшими подробностями. Конечно, в меру возможности. Соблюдая звания, а иногда даже фамилии бойцов и командиров, которые принимали участие в бою", — рассказывает Малахов.

Перед началом сражения организаторы развернут на косогоре настоящий военный лагерь. А на поле боя, как и положено, будут окопы, взрывы, стрельба. Территория поля боя будет ограждена от зрителей, а чтобы те не подходили слишком близко, будут смотреть волонтеры. По словам организаторов, принять участие в реконструкции сражения желали очень многие жители района. В их числе — внуки и правнуки тех, кто сражался на Днепре. Взяли не всех.

"Там, действительно, небезопасно. Будут разрывы. У нас патронов только около 4 000" — поясняет Владимир Малахов.

В сражении будет участвовать и настоящая действующая техника, как советских войск так и немецких захватчиков. В том числе самоходно-артиллерийская установка САУ Marder 38T производства Германии. По словам Малахова, у нее еще сохранилась платформа 1944-го года. А где взяли технику, организаторы пока держат в секрете.

"Техника будет ездить и стрелять по полной", — пообещал руководитель военного клуба.

Все участники будут одеты в обмундирование, полностью соответствующее той эпохи. Форму специально изготавливали на заказ. Будет соответствовать времени и оружие, которое будет в руках у "воинов".

Ну а кроме самого сражения зрители смогут услышать и песни военных лет в исполнении творческих коллективов района.

За все годы Великой Отечественной войны из Шипуновского района ушли на фронт 14 тысяч человек — почти половина населения района. Домой вернулись меньше половины.

Когда пройдет реконструкция: 25 августа. Начало мероприятия в 14-00 на косогоре в районе бывших дач около Шипуново.
Сам бой начнется в 16-30.


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
19:08
Коротко о главном: отставка Сурикова, ДТП с автобусами и история Найдена
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 августа
18:59
Российский пианист стал победителем конкурса "Классическое Евровидение" 0
18:39
Жительница Алтая закопала в огороде новорожденного ребенка 0
18:35
Все по правде: масштабную реконструкцию битвы за Днепр проведут на Алтае 0
18:25
Полиция в Барнауле разыскивает похитителей мраморного шара у здания суда 0
17:51
Центробанк упростил получение электронного полиса ОСАГО 0
17:34
Путепровод на федеральной трассе под Барнаулом отремонтируют к октябрю 0
17:21
Солдат рухнул в обморок во время речи Порошенко на военном параде 2
17:13
Жителя Алтайского края судят за жестокое убийство таксиста 0
17:02
Жителей России больше всего волнуют низкие зарплаты и высокие цены 2
16:49
"Свалку-коллекцию" DVD-дисков ликвидировали в барнаульском сосновом бору 0
16:34
Глава Алтая призвал туристов быть внимательными на дорогах из-за ДТП 0
16:23
Роскачество предложило отрегламентировать пестициды в яблоках 2
16:13
Алюминий и титан найдены в "побелевшей" барнаульской Пивоварке 4
16:04
Памятник убитому бандиту установили на детской площадке в Самаре 0
15:48
Более 600 человек получили звание "Ветеран труда Алтайского края" 1
15:32
Власти: жизни пострадавших в ДТП на перевале в Горном Алтае ничто не грозит 0
15:24
СМИ: отец Евгении Васильевой продолжает зарабатывать на Минобороны 3
15:16
Инженер, губернатор, посол: как сложилась карьера Александра Сурикова 4
15:03
Российский шоколадный батончик заменит солдатам "Сникерс" 7
14:57
Современный спорткомплекс появится в Белокурихе 0
14:34
Кредиты россиян за полгода принесли банкам рекордные 800 миллиардов рублей 1
14:26
Машины смяло: фото с места аварии с 17 пострадавшими в Алтайском крае 0
14:13
Захарова назвала воинское приветствие на Украине "героизацией нацизма" 4
14:05
Грозы, +30 и похолодание: нестабильная погода ждет Алтай на выходных 1
13:54
Истребитель Су-57 наделят искусственным интеллектом 11
13:33
Пруд с полуметровыми лещами-роботами появился в Москве 0
13:27
Экс-губернатор Алтайского края Суриков оставил пост посла в Белоруссии 6
13:23
Заведующей детсадом на Алтае дали условный срок за присвоение денег 1
13:12
15 иностранцев и двое россиян пострадали в ДТП с участием автобуса на Алтае 0
13:04
Опубликовано видео задержания топ-менеджера петербургского метро 3
12:59
СМИ: глава Каменского района Найден отстранен от занимаемой должности 0
12:50
Барнаул оставили без прямого ж/д сообщения с Шерегешем грядущей зимой 3
12:33
Прогноз по инфляции и курсу рубля на 2018 год ухудшили в Минэкономразвития 5
12:26
ДТП с участием автобуса на Алтае: последствия ЧП ликвидировали спасатели 1
12:13
Эксперты выяснили, что привело к пожару в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 0
12:04
Томенко под аплодисменты обсудил с работниками культуры их проблемы 26
12:00
Где принимают вещи и школьные принадлежности для малоимущих семей 1
11:53
Загадочная мгла: барнаульцев удивила "пропажа" Нагорного парка 3
11:36
Автобус вылетел на "встречку" в Алтайском крае, пострадали девять человек 0
11:22
Участок проспекта Калинина в Барнауле перекроют на двое суток 0
11:15
Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении 0
11:03
Эльвира Набиуллина хочет лично без суда блокировать сайты в интернете 7
11:00
Прямые рейсы на остров Хайнань открыты в Барнауле 2
10:51
"Уберите лапы": депутат Боровикова выступила против вырубки ленточного бора 35
10:43
12 человек пострадали после опрокидывания автобуса в Горном Алтае 0
10:34
"Детская площадка строгого режима" появилась в Омске "для укравших лопатку" 2
10:23
Светофор на улице Молодежной отключили в центре Барнаула на 7,5 часов 1
10:21
Обладатель "Золотой маски" ушел из алтайского театра перед началом сезона 14
10:12
Трое алтайских гребцов попали в заявку сборной России для участия в ЧМ 1
10:03
Наркоманов среди школьников предлагают искать педагогам 6
10:00
Бюджетно и качественно: где в Барнауле можно создавать вещи своими руками 0
09:49
"Барнаульский Арбат" полностью электрифицировали 3
09:33
Пирожных не будет: кондитеры предупредили о возможной остановке предприятий 8
09:22
В ФРГ арестовали россиянина, подозреваемого в подготовке терактов 0
09:12
Мы подошли к черте: алтайский депутат о дискуссиях по пенсионной реформе 24
09:03
Владельцы АЗС предупредили россиян о росте цен на топливо еще на 7 рублей 10
08:56
Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме в США 1
08:39
Пианист из России победил на "Евровидении-2018" для молодых музыкантов 1
08:24
Госдеп США назвал дату вступления в силу новых санкций против РФ 0
08:06
Выходной с семьей: где пройдет фестиваль мастер-классов и шоу-программа 0
07:50
Жители Барнаула устроят восьмичасовые танцы на парковке у крупного ТРЦ 5
07:43
Дрожь земли: как прошла презентация новой буровой установки "Алтайгеомаша" 5
07:34
Снег, жара и ветер: прогноз ЧС в Алтайском крае на сентябрь 2018-го 1
07:22
Дотянуть до зарплаты: как выбрать микрофинансовую организацию 8
07:15
"Желающих нет": мэрия Барнаула объяснила невостребованность 24-го маршрута 5
07:03
Коттедж с нескрипящей лестницей продают под Барнаулом за 12 млн рублей 8
06:48
Алтайский вуз начал заселять студентов в новое 45-метровое суперобщежитие 7
06:32
Дождь в городе: уличные фотографии Барнаула 7
06:23
Как в Барнауле отметят День города: программа мероприятий 16
06:14
Тепло возвращается в Алтайский край 24 августа 0
06:01
Глава избиркома: мы делаем всё для легитимности выборов в Алтайском крае 35
05:12
Актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в подмосковной Электростали 2
04:04
Ввозные пошлины на иномарки снизятся в России с сентября 4
03:04
В Новосибирском вузе прикрыли обнаженные статуи из-за визита делегации РПЦ 9
02:06
Актер Кевин Спейси стал фигурантом еще одного дела о домогательствах 0
01:06
Правительство объяснило, почему "пропал" Медведев 30
00:06
Жительница Петербурга получила условный срок за комментарий в соцсетях 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.