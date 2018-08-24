Президент США Дональд Трамп потребовал от генпрокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других представителей Демократической партии, сообщает RT.

Трамп прокомментировал в своем Twitter заявление Сешнса о том, что действия Министерства юстиции "не будут находиться под неподобающим влиянием политических соображений".

"Великолепно, Джефф, это то, чего все хотят, поэтому посмотри на всю эту коррупцию на "другой стороне", включая удалённые электронные письма, ложь и утечки Коми, конфликт интересов Мюллера", — написал Трамп.

Также он призвал расследовать деятельность фонда Клинтон, незаконную слежку за его предвыборной кампанией, а также "тайный сговор" с Россией.