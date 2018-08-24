Первый президент Украины назвал ее граждан рабами и холуями

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала ZIK признался, что разочаровался в украинцах, сообщает RT.

По его словам, 27 лет назад, во время провозглашения независимости Украины, он надеялся, что со свободой выбора граждане страны "начнут творить новую политическую жизнь".

"Большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями", — заявил Кравчук.

Он также отметил, что политики у власти стали "исполнять заказы" и "служить неправдой" своим покровителям, а эрудированная патриотическая элита так и не сформировалась.