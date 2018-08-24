Порошенко назвал украинскую армию лучшей на континенте

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде в центре Киева, заявил, что украинская армия — лучшая на континенте, сообщает "Интерфакс".

"У нас сегодня — вы будете иметь возможность это увидеть, и это подтверждают все четыре последних года — одна из лучших армий континента. Она существенно усилит восточный фланг НАТО. А взамен мы рассчитываем на гарантии коллективной безопасности, которые предоставляет альянс", — отметил Порошенко.

По его словам, украинские военные на востоке страны стоят на защите безопасности и благосостояния не только Украины, но и всей Европы.