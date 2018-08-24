Несколько туристов на Аляске промокли насквозь после встречи с горбатым китом, который резко выпрыгнул из воды и, сделав кульбит, погрузился морскую пучину, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Daily Mail.

Туристы на небольшом прогулочном судне наблюдали, как в стороне от них выпускает фонтан кит. Внезапно рядом с лодкой появилось еще одно морское млекопитающее, которое решило показать путешественникам всю свою красоту.

Зрелище поразило людей настолько, что они не обратили внимания на мокрую одежду.