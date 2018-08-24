Помощник президента России Андрей Белоусов, который предложил изъять у крупнейших компаний более 500 млрд рублей из сверхдоходов, заявил, что власти не намерены забирать у компаний деньги на исполнение майских указов президента, пишут "Ведомости".

Об этом Белоусов сказал по итогам встречи с представителями компаний из своего списка. По его словам, с бизнесом была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в перспективные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за полтора месяца выберет специально созданная рабочая группа, сказал Белоусов.

"500 млрд руб. это верхняя граница, если на 200-300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо", — отметил вице-премьер Антон Силуанов.

Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий. "Вопрос о том, как обеспечить финансирование этих направлений — делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно", — подчеркнул Белоусов.

Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин и Антон Силуанов. В нее также войдут прежде всего представители всего экспортно-ориентированных компаний. Группа в течение полутора месяцев должна будет определить направление работы по трем позициям — "финансовым моделям и направлениям, в которых готов поучаствовать бизнес, набору проектов и мерах господдержки, чтобы сделать проекты привлекательными для крупного бизнеса".

"Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет", — отметил Белоусов. В ноябре рабочая группа сможет договориться по всем пунктам и подписать меморандум или соглашение, чтобы с 2019 г. запустить в действие все механизмы, отметил он. Силуанов также подтвердил, что речь о росте налоговой нагрузки на бизнес не шла.