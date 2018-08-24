Путин отметил прогресс в вопросе сирийского урегулирования

Президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акарой заявил, что России, Турции, Ирану и ряду других стран удалось серьезно продвинуться в урегулировании ситуации в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Благодаря усилиям наших стран с привлечением других заинтересованных государств, в частности, имею в виду Иран, наше сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, с европейскими странами, Соединенным Штатами, удалось серьезным образом продвинуться по урегулированию сирийского кризиса", — подчеркнул Путин.