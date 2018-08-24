Самой успешной в России за последние три года лицензией на игрушки стали "Звездные войны". После выхода долгожданной седьмой части франшизы в декабре 2015 года выручка от продаж игрушек составила 700 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании NPD Group.

В топ лидеров продаж вошли игрушки, выпущенные по лицензиям фильмов "Звездные войны", "Бэтмен" и мультфильма "Тролли". Выручка от продажи фигурок и конструкторов по мотивам двух последних лент превысила 100 млн. руб., а в случае со "Звездными войнами" — 700 млн рублей. Премьеры, после которых аналитики оценивали объем выручки, состоялись в 2015-2017 годах ("Звездные войны: Пробуждение Силы" — декабрь 2015-го, "Тролли" — октябрь 2016-го, "Лего Фильм: Бэтмен" — февраль 2017 года).

На четвертом месте по выручке за последние три года игрушки, выпущенные по лицензии фильма "Мир Юрского периода 2", премьера которого состоялась в июне 2018 года. В первый месяц после выхода фильма в прокат выручка от продажи игрушек на эту тему составила 95 млн руб., подсчитали в NPD. Причем, "Мир Юрского периода 2" может стать самой популярной лицензией 2018 года на рынке детских игрушек.

Конкуренцию "Миру Юрского периода 2" еще могут составить фильмы "Маугли" и "Щелкунчик", которые также будут выпущены в этом году, считают эксперты.

По данным NPD Group, рынок лицензионных игрушек в России растет медленнее рынка остальных игрушек с 2016 года. Так, в первом полугодии 2018 их продажи в три раза отставали от роста рынка.

Глобально это соответствует мировому тренду — в 2017 году в 13 странах, где NPD проводит исследования, сегмент лицензионных игрушек сократился на 4%, тогда как прочие игрушки выросли на 4%. По данным NPD Group, в среднем на лицензионные приходится 20-25% от продаж всех игрушек.

В России NPD Group анализирует продажи игрушек крупных розничных сетей, на которые приходится около 65% российского рынка. Исследование охватывает все российские города с развитой розничной сетью, учитывает продажи онлайн и в магазинах.