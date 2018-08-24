Россияне у Стоунхенджа привлекают внимание спецслужб Британии

Посольство России в Лондоне предупредило российских туристов, посещающих Стоунхендж и город Солсбери, о риске привлечь внимание британских спецслужб, пишет РБК со ссылкой на сообщение дипмиссии в Twitter.

"Им очень нужны "доказательства" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей", — указали в сообщении дипломаты.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила россиян об опасности посещения Солсбери, так как в городе также действуют британские спецслужбы.

По ее словам, российские туристы в Солсбери могут стать "объектом повышенного внимания" со стороны спецслужб Соединенного Королевства.