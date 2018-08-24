Личные вещи Виктора Цоя выставят на торги

Паспорт, рукописи песен и записная книжка Виктора Цоя будут выставлены на торги, передает ТАСС со ссылкой на генерального директора "Литфонда" Сергея Бурмистрова. Торги состоятся 26 сентября.

"Самая уникальная и удивительная вещь — это советский паспорт Цоя. Его нашли владельцы квартиры на улице Рубинштейна, где часто бывал исполнитель после концертов в Ленинградском рок-клубе. Через много лет владельцы квартиры нашли документ за холодильником", — отметил Бурмистров.

Он добавил, что стартовая цена паспорта составляет 2,5 млн рублей. Другой лот — записная книжка Цоя со стартовой ценой в 500 тыс. рублей.

"Совершенно уникальная вещь, там телефоны всей его тусовки", — пояснил Бурмистров.

На торгах будут представлены две рукописи песен, одна из которых, по словам Бурмистрова, до сих пор не была известна. Стартовая цена каждой рукописи — 250 тыс. рублей.