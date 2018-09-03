Ни для кого не секрет, что знание иностранных языков сегодня – не дань моде, а ключ к успеху. Однако знаний, получаемых в рамках школьной программы, как правило, недостаточно для поступления в зарубежные вузы и удачного старта будущей карьеры. Благо, сейчас для тех, кто хочет совершенствовать свои знания, существуют центры изучения иностранных языков. Как сделать верный выбор из многообразия языковых школ и каким должно быть углубленное изучение английского? На эти и другие вопросы ответила Турчинова Юлия, генеральный директор сети Центров иностранных языков и карьеры Step Up.

- Юлия Валентиновна, расскажите, пожалуйста, о вашем центре.

- Центр Step Up – это в первую очередь международная команда молодых профессионалов, влюбленных в свое дело и объединенных общей миссией – помогать ребятам делать шаг в успешное будущее благодаря своим знаниям. Наши центры расположены в Алтайском крае и в Шанхае (Китай). Мы не только преподаем английский и китайский языки, но и разрабатываем учебные программы, поэтому, помимо педагогов и менеджеров, в нашей команде трудятся также авторы учебных материалов из США, Канады, Китая и России.

- Вы упомянули, что один из центров расположен в городе Шанхай. Насколько отличается специфика работы в Шанхае и в России?

- Самое главное отличие в том, что в России мы столкнулись с необходимостью продвигать значимость владения английским языком. Родители в Шанхае, напротив, очень замотивированы на раннее обучение своих детей английскому языку и поэтому очень требовательно и скрупулезно подходят к выбору учебного центра. Для того чтобы конкурировать с другими центрами, наша программа соответствует высоким требованиям шанхайских международных школ и успешно готовит детей к вступительным экзаменам по математике и другим предметам на английском языке. В этом году наши ученики прошли собеседование и поступили в элитные международные школы Шанхая, конкурс в которые составляет более 30 человек на место, а стоимость обучения — более 2 миллионов рублей в год.

Еще одна особенность заключается в том, что наши педагоги английского не говорят на китайском, поэтому мы разработали целый комплекс методических решений для успешного обучения без применения родного языка учащихся: иными словами, мы обучаем английскому на английском. В этом году мы планируем запустить несколько групп в нашем барнаульском офисе, работающем на основе нашей шанхайской программы.

- Расскажите подробнее о программе, которую вы планируете использовать в барнаульском офисе Step Up

- Мы будем использовать нетрадиционную программу, опирающуюся на элементы CLIL (Content Language Integrated Learning). Говоря простыми словами, мы обучаем детей смежным наукам, таким как математика (Math), география (Geography), искусство (Art), наука (Science), а также общаемся с детьми только на английском языке. Кроме того, преподавая чтение, мы также отходим от традиционного подхода, что позволяет нашим ученикам без труда научиться читать и общаться на английском языке уже в возрасте 3-4 лет.

- Какие преимущества у подобной программы по сравнению с традиционной программой, наиболее часто практикуемой в России?

- Во-первых, это намного интереснее, чем просто заучивать слова и читать тексты. Во-вторых, переключение фокуса с языка на изучаемый материал позволяет учащимся развить беглость речи, увеличить словарный запас, расширить кругозор гораздо быстрее и эффективнее, чем с помощью традиционных методов обучения. Дети, обучающиеся по этой программе, уже в 4 года могут читать, общаться с педагогом и выполнять арт-проекты на английском языке.

- Зачем, по вашему мнению, детям необходимо углубленное изучение английского языка?

- К сожалению, знаний английского в рамках школьной программы недостаточно. Наша углубленная программа значительно облегчает процесс подготовки к российским государственным экзаменам, таким как ОГЭ и ЕГЭ, международным экзаменам IELTS, PTE, TOEFL, которые необходимы для поступления в зарубежные вузы.

- Как можно подробнее узнать о методах вашей работы, познакомиться с педагогами центра и попасть на пробное занятие?

- В этом учебном году мы планируем запустить всего 5-6 групп, работающих по этой программе. В связи с тем, что количество мест ограничено, с 1 по 30 сентября мы будем проводить предварительное тестирование и демонстрационные уроки для всех желающих обучаться в нашем центре.

Записаться на тестирование и демонстрационный урок можно на сайте ru.stepup.su или по телефону +7 983 556 2929.

Центр иностранных языков и карьеры "STEP UP"

г. Барнаул, ул. Гоголя, 36,

Телефон: +7-983-556-2929

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