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Новости

Раскрыты детали новых санкций США против России

, ИА "Амител"
Санкции вступят в силу ориентировочно 27 августа

Фото: tsargrad.tv

Госдепартамент США опубликовал уведомление о намерении ввести санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишут "Ведомости".

Уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США (Federal Register). Согласно документу, санкции вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

Новые санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи (в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 г.), "за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продуктов питания и иной сельскохозяйственной продукции".

Пункт о введении этого ограничения сопровождается припиской: "Госдепартамент решил, что для обеспечения интересов национальной безопасности США важно временно отложить применение этого ограничения".

Также Штаты приостановят выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения. Исключения составят в том числе сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе и поставки продукции, необходимой для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. 

России также будет отказано в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого американского учреждения.

Новые санкции США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери вступят в силу ориентировочно 27 августа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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