Новое уголовное дело возбуждено после публикации еще одного видео избиений заключенных в ярославской колонии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее в СМИ опубликовали очередную видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенных. "При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств", — отметила Петренко.

Видеозаписи новых эпизодов пыток в ярославской колонии были обнаружены в ходе внутренней проверки ФСИН. Также было опубликовано короткое видео, на котором осужденный падает в обморок "во время допроса".

В июле после публикации видеозаписи жестокого избиения заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил первое уголовное дело. По нему арестованы 12 человек.