Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в честь Дня независимости в Киеве словами из "Марша украинских националистов". При этом он перепутал слова в одной из строчек, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал "112 Украина". Видео опубликовал "Пятый канал".

По словам журналистов, всего глава государства процитировал четыре строчки из гимна, но ошибся в последней — вместо слова "кормив" сказал "зростив".

Кроме того, как отмечается, Порошеко прочитал вместо "по втраті України" — "за долю України".

Данная композиция была утверждена гимном Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) в 1932 году. Стихи сочинял поэт Олег Бабий, музыку — Омелян Нижанкивский.

В годы Великой Отечественной войны члены данной организации сотрудничали с Германией. С 2015 года ОУН признали борцами за независимость Украины, киевские власти запустили процесс героизации их преступлений.

Неделей ранее Порошенко в своем Facebook сделал три ошибки в одной строчке гимна своей страны. "Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", — написал Порошенко. Однако на самом деле гимн страны звучит немного иначе: "Ще не вмерла України і слава, і воля".