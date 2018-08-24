Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал о том, сколько туристов посетило полуостров с начала года, сообщает РИА Новости.

"Крым принял 5 млн туристов", — заявил Волченко. Он отметил, что этот показатель на данный момент на 1 млн выше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

По его мнению, успешность нынешнего курортного сезона связана с открытием Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополь. Также он считает, что росту турпотока способствовали хорошая погода и сохранение прошлогодних цен на размещение в отелях.

"Все совпало, поэтому сезон получается", — Волченко.