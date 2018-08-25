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Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук объяснил, почему власти Киева отказались забирать боевые корабли из Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военного, оставшийся в Крыму флот почти на 70% оснащен российским оборудованием. Также Гайдук отметил, что если Украина выведет технику, то партнеры на Западе откажутся от давления на Москву.

"Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", — цитирует агентство слова вице-адмирала.

Гайдук напомнил, что формирование украинского флота происходило путем перераспределения Черноморского флота СССР. При этом, добавил он, власти Киева не смогли должным образом использовать советскую технику, что привело к упадку ВМС Украины.

Российский лидер Владимир Путин в начале текущего года предложил вернуть Украине корабли, самолеты и бронетехнику, которые остались на полуострове. Тогда же он отметил, что боевые машины находятся "в плачевном состоянии". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение главы государства жестом доброй воли и попыткой "сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки".

Украинский премьер Владимир Гройсман в ответ на предложение Путина призвал российского лидера вернуть полуостров в состав Украины.

Глава Украины Петр Порошенко, в свою очередь, в феврале также заявил, что Киев заберет брошенную в Крыму военную технику лишь вместе с полуостровом.