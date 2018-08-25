Фото: altairegion22.ru

Алтайский край в очередной раз присоединится к Всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдет в субботу, 25 августа. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что показы фильмов пройдут в населенных пунктах Барнаул, Бийск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Поспелихе, Кулунде, Благовещенке и Быстром Истоке.

Отмечается, что в интернет-голосовании отобрали три фильма для бесплатных показов в рамках акции. Ими стали фильм "Танки" режиссера Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина, а также "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.

В Барнауле фильмы будут показывать на четырех площадках: кинотеатр "Мир" (площадь Победы, 1), "Премьера" (улица Крупской, 97), развлекательно-игровой комплекс "Барнаульская крепость" (проспект Социалистический, 97) и ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188). Открытие акции пройдет в 19:30 на площадке "Барнаульской крепости".