Фото: youtube.com

В Лондоне незадачливый вор нокаутировал своего товарища кирпичом во время попытки разбить стеклянную дверь. Об этом пишет РИА Новости.

В опубликованном в сети ролике видно, как трое людей подъезжают к зданию на мотоцикле. После этого двое, держа в руках по кирпичу, подходят к двери, а затем один пытается разбить ее с близкого расстояния. В это время его напарник бросает кирпич издалека, но вместо двери попадает в голову другому преступнику, от чего тот теряет сознание.

Вор попытался привести товарища в чувство, но ему помешал подошедший охранник. В конце записи грабители уезжают, оставив напарника лежать на земле без чувств.