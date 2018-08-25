Фото: kommersant.ru

ГИБДД РФ впервые показала, как будут выглядеть новые водительские права, оснащенные микрочипом. Об этом пишет "Коммерсант".

На лицевой стороне удостоверений появился значок руля. Надпись RUS теперь нанесена специальным защитным слоем. На задней стороне прав в левом верхнем углу появится QR-код. Также надпись "Водительское удостоверение" продублируют на английском и французском языках.

Напомним, появление новых водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) анонсировали в МВД в минувшую среду, 22 августа.

Отличительной особенностью документов нового поколения станет наличие в них микроэлектронного устройства, а также ряд дополнительных степеней защиты. Указанные документы будут изготавливать на пластиковой основе", — заявили в ведомстве.

Новые удостоверения будут выдавать в подразделениях, которые имеют "необходимые технические возможности" для их оформления. Оформить права и СТС можно будет лишь после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры. Точных сроков в ведомстве пока не назвали.

Сообщается, что госпошлина при получении новых прав составит 3 тысячи рублей, за СТС — 1,5 тысячи рублей.