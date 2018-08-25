Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выпустило предупреждение для жителей Земли, согласно которому к планете приближается астероид, превосходящий по размерам пирамиду Хеопса, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на Fox News.

Однако, как отмечают специалисты, землянам нечего опасаться. По их расчетам, астероид пролетит на расстоянии 5 миллионов километров от планеты. Скорость небесного тела в момент сближения будет составлять 9,04 километра в секунду,

Космические объекты частенько перемещаются по Галактике, но угрозу для землян представляет лишь наименьший процент из них. Потенциально опасными считаются астероиды и другие небесные объекты, которые пролетают мимо Земли на дистанции менее 0,05 астрономических единиц (7,5 миллиона километров).