Нурмагомедов "объявил войну" Макгрегору после оскорбления отца

Ирландский боец Конор Макгрегор в своем Instagram назвал Абдулманапа Нурмагомедова "дрожащим трусом", что вызвало очередной скандал.

Поводом для перепалки стал провокационный пост Макгрегора. 24 августа он выложил фотографию, снятую в Нью-Йорке во время нападения на автобус с командой россиянина.

"Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний ребенок. Дрожащий трус", — написал задира в комментарии.

Абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальную публикацию своего соперника.

"Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы-то войну ожидаем", — написал он в ответ в своем Instagram.