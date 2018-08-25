Возгорание в одном из офисов на четвертом этаже в здании Центробанка на Неглинной улице произошло вечером 24 августа, сообщает "Пятый канал".

Пожар в здании ЦБ был ликвидирован приблизительно в 20:40 в пятницу. Как рассказали в МЧС, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. Что именно сгорело, пока неизвестно.

На момент пожара в здании находились 10 сотрудников Центробанка. Им удалось эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. Среди них, в частности, были первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов.

Общая площадь пожара составила всего 30 квадратных метров. Для ликвидации данного возгорания на место происшествия были направлены 26 пожарных расчетов.