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Адвокат Бутиной подал прошение о ее переводе под домашний арест

, ИА "Амител"
По его мнению, местонахождение Бутиной можно отслеживать при помощи электронных средств

Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной подала в федеральный окружной суд Вашингтона прошение о ее переводе под домашний арест до начала судебного процесса, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

"Мария Бутина просит суд изучить и изменить нынешний... ордер о содержании под стражей, чтобы позволить освободить ее", — говорится в ходатайстве, поданном адвокатом Бутиной Робертом Дрисколлом. По его мнению, местонахождение Бутиной можно отслеживать при помощи электронных средств.

Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" и "работа иностранным агентом без регистрации". Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал освободить ее, назвав обвинения сфабрикованными.

По версии минюста США, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России". 

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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