США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что реализация провокации с химоружием должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии, сообщает РИА Новости.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", — сказал Конашенков.

Он отметил, что с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans" ("Салливанс") ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту. Также на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Конашенков отметил, что косвенным подтверждением подготовки США вместе с союзниками очередного акта агрессии против САР служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.

"Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии", — подчеркнул Конашенков.