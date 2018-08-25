Генпрокуратура признала деятельность Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов (Pacific Environment; США) нежелательной на территории России, говорится ;на сайте ведомства.

Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов, он же Pacific Environment, — некоммерческая организация, которая борется с ухудшением климата, загрязнением воздуха, пластиковым мусором и др. К примеру, она финансирует небольшие экологические организации, создает партнерские проекты с экологами, проводит обучение для представителей природоохранного сектора.

По мнению работников Генпрокуратуры, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства. Информация о принятом решении направлена в Минюст, чтобы он включил организацию в перечень нежелательных.

Как отмечают "Ведомости", Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов указан как источник финансирования как минимум у трех организаций. Это Межрегиональный общественный экологический фонд "ИСАР-СИБИРЬ", Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна", Алтайская краевая общественная организация "Геблеровское экологическое общество". Впрочем, все три организации были включены в список иноагентов еще в 2015 году, причем все они специализируются в области экологии.

"Геблеровское экологическое общество" известно, в частности, тем, что неоднократно привлекало внимание правоохранителей и руководства страны к проблеме ведения незаконных рубок леса в разных частях Алтайского края. К примеру, одной из самых резонансных стала многолетняя борьба экологов с рубками в Залесовском заказнике, которые привели к уничтожению ценных экосистем черневой тайги, а также растений, птиц и животных, внесенных в Красную книгу.