Васильева раскритиковала качество преподавания иностранных языков

Министр образования Ольга Васильева заявила, что с преподаванием в российских школах иностранных языков в России "все плохо", сообщает телеканал 360.

По мнению Васильевой, выпускники школ на данный момент не готовы к сдаче обязательного экзамена по иностранному языку. Кроме того, в школах ощущается острая нехватка учителей именно по данному направлению.

"Самое большое количество вакансий в школах — педагоги иностранных языков. Мы живем в XXI веке, и стыдно не знать хотя бы одного иностранного языка". Васильева напомнила, что уже в 2020 экзамен по инязу станет обязательным для выпускников в пилотных регионах, а в 2022 — будет внедрен повсеместно.

По мнению министра, даже сам принцип обучения пора менять. Иностранный язык, который преподается в школе, должен использоваться для общения, а не чтения и перевода текстов со словарем, подчеркнула она.

"Все плохо у нас с иностранными языками", — добавила Васильева.