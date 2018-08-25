На бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого после жалобы президенту России Владимиру Путину арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий, завели еще одно уголовное дело, сообщает "Шторм".

Как сообщает "URA.RU", Шестун был задержан и арестован в июне этого года. Все это произошло после того, как в Интернете появилось его обращение к Владимиру Путину. Определенные силы планировали поставить на место главы района "своего" человека, поэтому от Шестуна потребовали уйти в отставку "по-хорошему". Причем, Шестун записал на аудио все угрозы, включая и те, что против него легко можно завести фиктивные уголовные дела. В настоящее время он содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Мужчина объявил голодовку. На днях ему продлили срока ареста до 13 ноября.

Теперь Шестуна подозревают еще и в незаконном предпринимательстве, мошенничестве и легализации имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, Шестун, будучи муниципальным чиновником, продолжал заниматься предпринимательством. При этом он якобы использовал свое служебное положение для легализации имущества, полученного путем мошенничества.

Примечательно, что ни сам Шестун, ни его официальные представители и защитники не в курсе происходящего. "Очевидно, что в таких политических делах они будут пытаться накручивать какие-то новые эпизоды, во всех политических делах такое происходит, особенно, если человек не идет на сделку со следствием", — рассказала пресс-секретарь Шестуна Влада Русина.