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СМИ: перевод Олега Торубарова на Урал может затянуться

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, действующий начальник ГУ МВД по Свердловской области задержится в Екатеринбурге еще на две недели

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Назначение начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Олега Торубарова на аналогичный пост  в Свердловской области может затянуться, хотя ранее СМИ заявляли, что главного алтайского полицейского представят в новой должности уже 27 августа.

Напомним, уже несколько месяцев активно циркулируют слухи о том, что генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров продолжит службу в другом регионе.

В качестве наиболее вероятных вариантов для дальнейшей карьеры начальника ГУ МВД по Алтайскому краю назывались Крым и Свердловская область.

Затем появилась информация о том, что Олега Торубарова могут представить руководящему составу ГУ МВД по Свердловской области уже 27 августа. Причем, СМИ уточняли, что представлять Торубарова уральским полицейским будет пока еще действующий начальник свердловского главка МВД Михаил Бородин.

Однако, судя по всему, вопрос с переводом Торубарова на Урал, немного затягивается. Как сообщает со ссылкой на инсайдеров ura.ru, руководитель ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин задержится в Екатеринбурге еще на две недели – по имеющейся информации, генерал лично проконтролирует охрану общественного порядка во время выборов в гордуму Екатеринбурга 9 сентября, а только затем уедет в другой регион для продолжения службы на новом посту. Таковым, к слову называется, Воронежская область.

Такими же данными располагает и "АиФ-Урал", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

"Бородин проконтролирует ход голосования на выборах в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут 9 сентября, и уедет", — заверил источник этого издания.

В ГУ МВД по Алтайскому краю, напомним, официально информацию о вероятном переводе Олега Торубарова на новую должность не комментируют, поскольку решения относительно перевода полицейских такого калибра на новые посты принимает президент России.   

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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