Россия восстановила систему контроля околоземной орбиты

Российские специалисты создали сеть телескопов для контроля за околоземной орбитой, сообщают РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной математики имени Келдыша.

Такая методика использовалась до распада СССР, а затем ее заменили единой сетью наблюдения за космическим пространством.

В рамках программы возобновили действия десяти старых обсерваторий, которые расположились: в Тарихе, Уссурийске, Благовещенске, Хуралтоготе, Китабе, Гиссаре, Санглоке, Абастумани, Ужгороде, Кастельгранде.

Кроме этого открыли новые пункты наблюдения: на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии, Мексике.

Телескопы получают данные о спутниках, их перемещениях и разрушениях, следят за опасными сближениями космических объектов, прогнозируют степень угрозы от космического мусора.

Отмечается,что для научного мира воссоздание этой системы — значимое событие, поскольку после распада СССР значительная часть обсерваторий осталась за рубежом или вовсе прекратила свою деятельность в связи с недостатком финансирования.