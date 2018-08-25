МИД России предостерег США от опрометчивых шагов по Сирии

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя возможность нового военного удара по САР со стороны западных стран, заявил, что Россия предостерегает Штаты и их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", — отметил Рябков.

По его словам, у стран Запада другие цели на этот счет — дальше "раскачивать Сирию" и добиваться новых предлогов, чтобы ставить вопрос о смене режима в стране.

"Ничего нового в этом нет… Мы к такому развитию готовы и разоблачаем эти замыслы. Но история, в том числе недавняя, похоже, ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — добавил Рябков.

Ранее Минобороны России сообщило о подготовке провокации с химическим оружием в сирийском Идлибе. США уже перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии.