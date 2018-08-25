Выдающийся ученый Исаак Ньютон оставил загадочные расчеты, в которых зашифрована точная дата конца света. С помощью библейских текстов и запутанных формул он сделал прогноз, что Апокалипсис наступит в 2060 году, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на actualnews.org.

Ньютон много лет назад предсказал реальную дату конца света. Такое мнение выразили конспирологи, расшифровав записки британского физика о грядущем апокалипсисе.

Ученый, как отмечается, пытался отыскать истину в Библии, ради чего активно вычитывал ее страницы в надежде постигнуть будущее.

В итоге, как убеждены конспирологи, Ньютону удалось найти настоящую дату предусмотренного для Земли конца света. Согласно записям ученого, апокалипсис может придти к человечеству в 2060 году.

Подчеркивается, что Ньютон в своих записках не подразумевал конкретно закат существования человечества, а указывал на начало совершенно новой эры. Предполагается, что в этот период к людям вернется Иисус, чье правление установится на тысячу лет.

При этом исследователи из Массачусетского технологического института призывают считать точкой отсчета 2020 год, когда Землю накроет множество катаклизмов. В частности, проведенное компьютерное моделирование демонстрирует, что при таком сценарии человечество начнет погибать под воздействием ядерных отходов.