Разработки алтайских ученых представят на VI Международном форуме и выставке технологического развития "Технопром-2018", который пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа, сообщается на официальном сайте региона со ссылкой на краевой Минобрнауки.

Участие в форуме примут представители вузов и органов исполнительной власти Алтайского края. Ключевая тема — "Наука как индустрия". В центре внимания — проекты и инициативы, направленные на ускорение технологического развития России, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

В рамках форума запланировано около 100 деловых и культурных мероприятий, на которых выступит порядка 600 спикеров. Также состоится выставка, которая является площадкой для демонстрации достижений в экономике и промышленности.

Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова, как партнеры кластерных предприятий региона, представят на выставке разработки в области цифровых технологий и современных биопрепаратов для агропромышленного комплекса, электронных средств защиты, биомедицины и поверки промышленного и лабораторного оборудования.