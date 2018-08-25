В Рубцовске 90% жилых домов до сих пор не готовы к отопительному сезону, несмотря на то, что холода уже не за горами, сообщает "Катунь 24".

"На данный момент из 756 многоквартирных домов готовы чуть больше 80-ти", — говорится в сюжете телеканала. Между тем, есть крайний срок — 15 сентября.

Как сообщается, управляющие компании попросту не проводят вовремя необходимые работы на своих объектах. Из-за этого некоторые из них сейчас находятся на грани лишения лицензии.

Сами управленцы объясняют срыв графиков тем, что вовремя начать работу не позволило, к примеру, подтопление домов грунтовыми водами. В итоге, как сообщил директор одной из управляющих компаний, работы пришлось отложить до того, как просохли дома.

Что касается социально значимых объектов, то здесь ситуация несоизмеримо лучше — из 55 объектов готовы 50.