В порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на местный телеканал VRT, опубликовавший кадры оперативной съемки. Аналогичные кадры также публикуют бельгийские телеканалы NOS и RTL Nieuws.

На брикетах с наркотиками виден логотип партии "Единая Россия", однако бельгийские журналисты на это внимания не обратили.

Отмечается, что это самая крупная партия наркотиков, когда либо изъятая в порту Гента. Она была обнаружена полицейскими еще 21 августа. Кокаин прятали в трех контейнерах на корабле, пришедшем из Бразилии. Наркотики были расфасованы по 1900 брикетам.

Общая стоимость поставки оценивается в 100 миллионов евро при продаже конечному потребителю или 56 миллионов евро по рыночной цене, говорят в федеральной судебной полиции Восточной Фландрии.

По факту обнаружения рекордной партии кокаина прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются установить организаторов канала поставки.