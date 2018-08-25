Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона ожидается дождь, гроза, местами по западу края сильный дождь, утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с местами порывы 10-15 м/с, при грозе усиление до 20 м/с.

Температура ночью +11...+16, по западу края при прояснении до +6. Днем потеплеет до +21...+26. Днем в отдельных районах также дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с местами порывы 10-15 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +11...+13, днем +21...+23. Ночью в краевой столице возможны дождь, гроза. Ветер юго-западный,4-9 м/с, при грозе порывы 10-15 м/с. В начале дня небольшой дождь, ветер юго-западный, 4-9 м/с.