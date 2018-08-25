Компания Disney и студия Marvel Studios на неопределенное время приостановили работу над третьей частью "Стражей галактики", пишет RT со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По информации издания, съемочной группе объявили, что они могут искать новую работу.

Производство картины заморожено в связи с увольнением с поста режиссера Джеймса Ганна и отсутствием замены на его место.

В конце июля сообщалось, что Walt Disney Studios объявила об увольнении Ганна. Причиной стало то, что в его Twitter были обнаружены записи десятилетней давности, в которых он иронизирует на темы насилия и педофилии.