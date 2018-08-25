Глава Южной Осетии назвал присоединение к России "национальной идеей"

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выступая на десятом съезде осетинского народа в Цхинвале, назвал вхождение республики в состав России ее национальной идеей, сообщает РИА Новости.

Самым важным событием в жизни Южной Осетии, по мнению Бибилова, являются события 26 августа 2008 года — именно в этот день Дмитрий Медведев, находившийся в то время в должности президента России, подписал указ о признании республики суверенным и независимым государством.

"Я не отказываюсь и не буду отказываться от национальной идеи — вхождение в состав России", — подчеркнул Бибилов. Он также отметил, что лично для него это является "стимулом и целью жизни, которой, он бы хотел, чтобы достиг народ Южной Осетии".

"Я бы хотел видеть Осетию в составе России", — резюмировал Бибилов.



Россия стала первым государством, которое в 2008 году признало независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Это произошло после завершения вооруженного конфликта в закавказской республике, в котором участвовала Грузия, а также силы самой Южной Осетии и Абхазии и Россия.