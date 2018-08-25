Чикатило попросили убрать из списка выдающихся выпускников ЮФУ

Южный федеральный университет отправил официальную жалобу в Google с просьбой удалить серийного убийцу Андрея Чикатило из результатов поисковых запросов "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета", передает ТАСС.

На данный факт обратили внимание пользователи соцсетей. При поиске поисковик Google ставит в один ряд писателя Александра Солженицына, математика Виктора Глушкова, академика Владимира Минкина и маньяка Андрея Чикатило, а также модель Викторию Лопыреву, но к ней претензий в ЮФУ не имеют.

В Google пояснили, что в данном случае речь идет о некорректном переводе на русский язык. В англоязычной версии поисковика подобный раздел называется "знаменитые люди, которые так или иначе связаны с университетом". Как пояснили в вузе, почему-то в русской версии это переведено как выдающиеся.

В университете добавили, что имена некоторых действительно выдающихся людей, в поисковой выдаче отсутствуют.

Андрей Чикатило сознался в убийстве 56 людей, 35 из которых несовершеннолетние. В 1994 году маньяка расстреляли по решению суда.