Члены экспедиции Национального фонда индейцев сделали удивительное для себя открытие при исследовании лесов Амазонии в Бразилии, сообщает LIFE.



Исследователи запустили дрон, которому удалось снять в лесистой местности племя дикарей. О том, что эти люди изолированы от мира, говорят древние способы добычи еды и постройки жилья.

Ранее о них ничего не было слышно, и сейчас ученые пытаются установить их происхождение. Помочь им в этом может язык, на котором разговаривают дикари.

На снятых кадрах видна опушка леса, где племенные жители выращивают урожай.

По словам ученых, в резервации Вале до Явари, где обнаружили ранее неизведанное племя, проживают больше 10 племен.

Отмечается, что местные жители не особо идут на контакт с учеными и вообще стараются держаться подальше от цивилизации.