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Членов "Единой России" рассмешили две тонны кокаина с логотипом партии

, ИА "Амител"
"В любом случае, день задался. Было, над чем посмеяться", - добавил Ревенко

Фото: кадр из видео

В "Единой России" считают, что сообщения о логотипе партии на брикетах с наркотиками, которые были задержаны в бельгийском городе Гент, можно воспринимать только с юмором, сообщает "Интерфакс".

На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден партийный логотип "Единой России". По сообщениям местных СМИ, это самая крупная партия наркотиков, когда-либо изъятая в порту Гента. Речь идет о двух тоннах кокаина.

Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко в своем Facebook написал, что от души посмеялся над этой историей.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию", — написал Ревенко.

"А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался. Было, над чем посмеяться", — добавил Ревенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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