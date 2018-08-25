Отражение мальчика в зеркале напугало пользователей Сети

Пользователь Сети под ником jolynn опубликовала в своем Twitter видео, где отражение мальчика в зеркале будто живет своей жизнью. Видео стало вирусным, набрав почти 4 миллиона просмотров за несколько дней и 180 тысяч лайков, сообщает "Лента.Ру".

"Чем больше я смотрю это, тем безумнее это становится", — подписала публикацию женщина.

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY — jolynn 🍒 (@satxjolynn) 20 августа 2018 г.

В комментариях подписчики соглашаются с тем, что отражение мальчика действительно не отображает его действий в настоящей жизни, намекая на идею иллюзорности мира и заявляя, что этим можно объяснить нереальность окружающей действительности.

Некоторые высказывали мнение, что за различиями настоящего мальчика и его отражения стоят злые чары. Одна из подписчиц заявила, что ей теперь страшно засыпать. "Именно так начинаются истории в страшных кинофильмах", — отмечается в комментариях.

Некоторые постарались объяснить разгадку. В частности, один из комментаторов сообщил, что расхождение возможно из-за особенностей съемки. Такое явление называется роллинг-шаттер. Изображаемое искажается на записи тогда, когда объект изменяется быстрее, чем его успели заснять.