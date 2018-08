Отражение мальчика в зеркале напугало пользователей Сети

Пользователь Сети под ником jolynn опубликовала в своем Twitter видео, где отражение мальчика в зеркале будто живет своей жизнью. Видео стало вирусным, набрав почти 4 миллиона просмотров за несколько дней и 180 тысяч лайков, сообщает "Лента.Ру".

"Чем больше я смотрю это, тем безумнее это становится", — подписала публикацию женщина.

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY