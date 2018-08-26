Фото: facebook.com

Пользователи сети высмеяли фото украинского поезда Москва-Херсон. Снимок разместил в Facebook пользователь Игорь Димитриев, пишет РИА Новости.

"Вагон поезда Москва — Херсон. Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше", — отметил автор записи.

В комментариях пользователи с иронией отметили, что после повышения люди начнут ездить на крышах.

Также одна из юзеров поделилась мнением, что "тот драндулет, на котором я катилась из Москвы в Харьков — это, по сути, был люкс".

Еще один комментатор отметил, что это "поезд в один конец".

"Украинская железная дорога — "Мы будем в пункте приема раньше, чем ГТС", — пошутил другой пользователь.

Агентство отмечает, что плачевное состояние поездов маршрута Украина — Россия уже становилось объектом насмешек со стороны журналистов. Ранее СМИ сообщали, что "Украинские железные дороги" намеренно отправляют в РФ составы из старых вагонов, чтобы снизить число уезжающих из страны.