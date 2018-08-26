Фото: informator.news

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Информация об этом появилась в субботу, 25 августа, пишет "Интерфакс", ссылаясь на The Hill.

Более года Маккейн сражался с агрессивной формой рака мозга. Ранее стало известно, что он отказался от лечения.

Агентство подчеркивает, что сенатор до последнего участвовал в политической жизни Штатов. Так, в июле прошлого года, всего через месяц после операции на мозге, Маккейн вернулся в Конгресс, чтобы принять участие в обсуждении реформы здравоохранения. Коллеги из обеих партий приветствовали его аплодисментами.

Сенатор был известен своей жесткой позицией по отношению к РФ, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс руководства США по многим позициям.

Маккейн занимал пост сенатора с 1987 года после ухода в отставку с военной службы. Он переизбирался пять раз.